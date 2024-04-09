Канада стремится в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS)

«Мы присутствуем в качестве наблюдателей в рабочих группах второго компонента AUKUS», — сказал он, добавив, что уже прошли переговоры с членами альянса о возможности еще более близкого взаимодействия. При этом Трюдо оценил переговоры как «отличные» и подчеркнул, что это «хорошие новости». Так премьер-министр Канады ответил на вопрос может ли Канада присоединиться к альянсу, участвуя в реализации инициатив второго этапа (или компонента).
Трюдо также дал положительную оценку переговорам о присоединении к альянсу Новой Зеландии, а также интерес к этому, проявленный со стороны Японии.
Напомним, Новая Зеландия и Австралия ранее заявили о начале переговоров о возможном участии еще одного потенциального члена альянса во втором (неядерном) компоненте альянса. С Японией члены альянса собираются совместно разрабатывать военные технологии за исключением атомных подводных лодок.
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