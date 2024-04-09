Девочек в возрасте 9 и 11 лет сбил автомобиль в Монреале во время солнечного затмения

Две девочки в возрасте девяти и 11 лет были отправлены в больницу после того, как их сбил автомобиль возле Олимпийского стадиона во время солнечного затмения.

Полиция Монреаля сообщила, что получила вызов около 15:07 и прибыла на пересечение Сент-Кэтрин-стрит и Морган-авеню.

Также были вызваны парамедики, которые сообщили, что у девочек незначительные травмы, не представляющие угрозы для жизни, по словам представителя полиции Сабрины Готье. Двух девочек госпитализировали, “чтобы убедиться, что все в порядке”, – добавила она.

Готье сказала, что за рулем была 38-летняя женщина. По ее словам, свидетелями столкновения стали несколько сотен человек, поскольку неподалеку собралась толпа, чтобы понаблюдать за полным солнечным затмением над Монреалем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.