Правительство Лего не исключает возможности законодательного закрепления использования экранов (телевизоров, компьютеров, телефонов, планшетов) молодыми людьми и семьями, заявил министр социальных служб Лионель Карман в своем выступлении в Монреале в понедельник.

Выступая на Международном симпозиуме по использованию экрана и здоровью, Кармант объявил, что правительство вскоре начнет работу над второй стратегией Квебека по использованию экрана и здоровью молодежи.

“Мы хотим, чтобы версия была максимально адаптирована к реалиям Квебека”, – сказал Кармант. “И я скажу вам прямо сейчас, ничто не отменяется. Если нам нужно будет принять закон, мы его примем”.

Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о возможном законодательстве, но подчеркнул, что “все дело в том, чтобы найти правильный баланс между повышением осведомленности и развитием цифровых навыков у молодежи”.

В 2020 году 59% квебекской молодежи в возрасте от 13 до 17 лет пользовались Интернетом более 10 часов в неделю по сравнению с 27% молодежи в возрасте от шести до 12 лет.

Согласно данным “Исследования Квебека о табаке, алкоголе, наркотиках и азартных играх среди учащихся средних школ”, 18% из них часто или очень часто испытывают трудности с остановкой при работе в Интернете. Опрос также показал, что 10% молодых людей сообщили, что часто или очень часто пытались проводить меньше времени в Интернете, но безуспешно.

Данные также показали, что 45,5% старшеклассников превысили бы рекомендацию, связанную с их возрастной группой, когда дело доходит до использования экрана в свободное время. Это относится как к пассивному использованию (просмотр сериалов, фильмов или видеороликов), так и к активному или интерактивному использованию (видеоигры, общение в чате или веб-серфинг).

“Мы абсолютно обязаны поддерживать наших молодых людей в использовании этих технологий, чтобы они могли понимать риски и использовать их надлежащим образом. Это важная часть того, что я вижу в нашей роли как правительства… заставить их задуматься о том, как они сами используют экраны”, – сказал Кармант.

Он подчеркнул важность улучшения данных о психическом здоровье “как молодых, так и пожилых”.

Министр отметил, что текущие исследования показывают, что социальные сети меняют то, как люди воспринимают самих себя, и что это усугубляет беспокойство и проблемы с психическим здоровьем в целом, “не говоря уже об осложнениях, связанных со сном, у наших молодых людей, которые пользуются социальными сетями задолго до отхода ко сну”, – добавил он.

Правительство Лего уже решило проблемы, связанные с экранами в школах. С этого года Квебек стал второй провинцией после Онтарио, запретившей использование мобильных телефонов в классах. “Я думаю, что это было правильное решение, но есть много других решений, которые необходимо принять довольно быстро”, – сказал Кармант.

В Стратегии Квебека по использованию ресурсов и здоровья молодежи на 2022-2025 годы основное внимание уделялось повышению осведомленности. В нем говорилось, что дети в возрасте до двух лет никогда не должны находиться перед экранами и что после этого возраста использование экрана должно быть ограничено одним часом в день, пока они не пойдут в школу.

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