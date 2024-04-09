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Новости Квебек не исключает принятия закона об ограничении времени, отводимого молодежи на просмотр фильмов

Квебек не исключает принятия закона об ограничении времени, отводимого молодежи на просмотр фильмов

Виктория Христова Апр 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек не исключает принятия закона об ограничении времени, отводимого молодежи на просмотр фильмов отключены 24 Просмотров

Правительство Лего не исключает возможности законодательного закрепления использования экранов (телевизоров, компьютеров, телефонов, планшетов) молодыми людьми и семьями, заявил министр социальных служб Лионель Карман в своем выступлении в Монреале в понедельник.

 

Выступая на Международном симпозиуме по использованию экрана и здоровью, Кармант объявил, что правительство вскоре начнет работу над второй стратегией Квебека по использованию экрана и здоровью молодежи.

“Мы хотим, чтобы версия была максимально адаптирована к реалиям Квебека”, – сказал Кармант. “И я скажу вам прямо сейчас, ничто не отменяется. Если нам нужно будет принять закон, мы его примем”.

Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о возможном законодательстве, но подчеркнул, что “все дело в том, чтобы найти правильный баланс между повышением осведомленности и развитием цифровых навыков у молодежи”.

В 2020 году 59% квебекской молодежи в возрасте от 13 до 17 лет пользовались Интернетом более 10 часов в неделю по сравнению с 27% молодежи в возрасте от шести до 12 лет.

Согласно данным “Исследования Квебека о табаке, алкоголе, наркотиках и азартных играх среди учащихся средних школ”, 18% из них часто или очень часто испытывают трудности с остановкой при работе в Интернете. Опрос также показал, что 10% молодых людей сообщили, что часто или очень часто пытались проводить меньше времени в Интернете, но безуспешно.

Данные также показали, что 45,5% старшеклассников превысили бы рекомендацию, связанную с их возрастной группой, когда дело доходит до использования экрана в свободное время. Это относится как к пассивному использованию (просмотр сериалов, фильмов или видеороликов), так и к активному или интерактивному использованию (видеоигры, общение в чате или веб-серфинг).

“Мы абсолютно обязаны поддерживать наших молодых людей в использовании этих технологий, чтобы они могли понимать риски и использовать их надлежащим образом. Это важная часть того, что я вижу в нашей роли как правительства… заставить их задуматься о том, как они сами используют экраны”, – сказал Кармант.

Он подчеркнул важность улучшения данных о психическом здоровье “как молодых, так и пожилых”.

Министр отметил, что текущие исследования показывают, что социальные сети меняют то, как люди воспринимают самих себя, и что это усугубляет беспокойство и проблемы с психическим здоровьем в целом, “не говоря уже об осложнениях, связанных со сном, у наших молодых людей, которые пользуются социальными сетями задолго до отхода ко сну”, – добавил он.

Правительство Лего уже решило проблемы, связанные с экранами в школах. С этого года Квебек стал второй провинцией после Онтарио, запретившей использование мобильных телефонов в классах. “Я думаю, что это было правильное решение, но есть много других решений, которые необходимо принять довольно быстро”, – сказал Кармант.

В Стратегии Квебека по использованию ресурсов и здоровья молодежи на 2022-2025 годы основное внимание уделялось повышению осведомленности. В нем говорилось, что дети в возрасте до двух лет никогда не должны находиться перед экранами и что после этого возраста использование экрана должно быть ограничено одним часом в день, пока они не пойдут в школу.

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