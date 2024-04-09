Никаких обвинений в связи с гибелью пешехода в Сен-Мишеле предъявлено не было

54-летнему водителю грузовика не будут предъявлены обвинения в смерти пешехода, произошедшей в июне прошлого года после заключения и рекомендаций коронера Квебека.

22-летний Дилан Кайя был сбит на пересечении улицы Белер и 22-й авеню в Сен-Мишеле. Полученные травмы оказались для молодого человека смертельными.

Десять месяцев спустя коронер Жан Броху признал его смерть несчастным случаем, заявив, что Кайя не посмотрел в сторону грузовика, прежде чем перейти дорогу, а водитель грузовика не заметил его, потому что Дилан находился близко от большого грузовика.

Однако, по словам Брошу, к смерти привели несколько других факторов. В своем отчете он написал, что на видеозаписях с камер наблюдения видно, что грузовик не остановился полностью на перекрестке, несмотря на наличие знака “стоп”.

Коронер также отметил, что грузовик находился в зоне, где движение грузовиков запрещено. В электронном письме для CTV News полиция Монреаля сообщает, что расследование завершено и материалы дела не были переданы в королевскую прокуратуру, добавив, что водителю был присужден лишь штраф.

В шестистраничном отчете коронер Броху рекомендует Квебекскому управлению по автомобильному страхованию SAAQ оценить возможность обязательного включения мигалок спереди крупногабаритных транспортных средств. Он также предлагает оснастить такие машины внешней сигнализацией, предупреждающей людей о повороте грузовиков или сдаче назад.

Однако в электронном письме SAAQ говорится, что “если слишком много транспортных средств будут оснащены таким сигналом, это может стать обычным явлением или даже источником отвлечения внимания для некоторых уязвимых участников дорожного движения”.

Что касается мигалок, в нем говорилось: “Это оборудование может привести к снижению внимания, уделяемого различными участниками дорожного движения автомобилям экстренной помощи”.

Хотя маловероятно, что SAAQ примет рекомендации коронера, в письме все же говорится, что компания всегда находится в поиске путей повышения безопасности дорожного движения.

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