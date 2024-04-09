Солнечное затмение: как это было?

Люди, которые приехали в южный Квебек издалека, чтобы увидеть полное солнечное затмение в понедельник, были вознаграждены прекрасными условиями для просмотра, которые многие назвали эмоциональными впечатлениями.

Одной из самых популярных смотровых площадок провинции был провинциальный парк Мон-Мегантик в восточных районах Квебека, заповедник с открытым небом, который более года готовился к космическому зрелищу, которое состоится в понедельник. Для посетителей было доступно 2500 билетов, и они были быстро раскуплены. Незадолго до того, как затмение “обрушилось” на парк, примерно в 15:30, организаторы попросили людей выключить телефоны и посмотреть на небо.

“Я плакала. Я была потрясена, это невероятно”, – сказала Мира Кадотт Лашанс, учительница, указывая на Венеру и Юпитер, которые сияли в небе. “Я считаю, что мне выпала честь пережить этот момент”. Бенуа Ривз, сын покойного канадского астрофизика Хьюберта Ривза, приехал из Парижа в Квебек только для того, чтобы увидеть затмение.

Он организует астрономические экскурсии по Франции, посвященные таким явлениям, как кометы и затмения. Он не мог упустить шанс снова увидеть полное солнечное затмение воочию, особенно учитывая, что центр пути полного солнечного затмения проходит почти прямо над Монмегантиком. “Я уже был свидетелем затмений, и это было так трогательно — такое сильное чувство, — что, в общем, я должен вернуться”, – сказал Ривз. “Это как зависимость”.

Прогнозировалось, что небо над регионом, расположенным примерно в 200 километрах к востоку от Монреаля, будет безоблачным, поскольку в период с 15:28 до 15:32 над Монте-Мегантиком пройдет тотальный циклон. В Монреале смотровые мероприятия проходят в Старом порту, на стадионе “КЕПСУМ” Монреальского университета, в кампусе университета Макгилла и в парке Жан-Драпо, где в преддверии мероприятия собрались тысячи людей.

Мишель Кротто из Бродвея, в парке Жан-Драпо. Кротто сказала, что в 2017 году она была свидетелем полного солнечного затмения в Теннесси и хотела бы побывать в Монреале, чтобы пережить это еще раз. Роджер и Сандра Киркхэм с британского острова Джерси, расположенного недалеко от побережья Франции, праздновали в Монреале 25-ю годовщину своей свадьбы и признались, что до недавнего времени не знали о солнечном затмении.

В центре Монреаля люди собрались на крышах и смотровых площадках. Громкие возгласы разносились по улицам, когда небо потемнело. Тысячи людей собрались в Старом порту города, заполнив прибрежный парк под ясным небом, откуда открывался беспрепятственный вид на солнце.

За несколько мгновений до наступления темноты зажглись уличные фонари, а в ресторане, расположенном через дорогу от Старого порта, зажглась гирлянда огней. С корабля на реке прогудел гудок, и толпа зааплодировала. Когда снова выглянуло солнце, раздались новые радостные возгласы. “Это был поистине великолепный, внушающий благоговейный трепет опыт”, – сказала Габриэль Готье. “Мне это понравилось”, – поделилась впечатлениями ее 7-летняя дочь Алиса. “Это возможность для детей учиться”, – сказала она. “Для них важно видеть подобные вещи, потому что это выходит за рамки того, что они могут узнать из книг или в школе, – пережить подобное событие. Я думаю, это останется с нами навсегда”.

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