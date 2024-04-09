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Новости Квебекские либералы призывают к созданию парламентской комиссии по проблеме затопления регионов
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Наводнение. Фото из открытых источников.

Квебекские либералы призывают к созданию парламентской комиссии по проблеме затопления регионов

Виктория Христова Апр 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебекские либералы призывают к созданию парламентской комиссии по проблеме затопления регионов отключены 30 Просмотров

Либеральная партия Квебека обеспокоена тем, что происходит с домами в зонах затопления, и призывает к созданию парламентской комиссии, поскольку все больше людей страдают от наводнений.

 

В свете изменения климата и крупных наводнений, которые провинция пережила в 2017 и 2019 годах, Квебек в настоящее время работает над пересмотром карт зон затопления и выявлением возможных новых. Либералы говорят, что зоны затопления неизбежно будут расширены, и это может в конечном итоге затронуть тысячи объектов недвижимости.

Либеральные члены MNA Мишель Сетлакве и Виржини Дюфур призывают создать парламентскую комиссию для изучения этого вопроса, чтобы убедиться в прозрачности процесса и в том, что пострадавшим домовладельцам будет оказана помощь. Недавно Desjardins Group приняла решение прекратить выдавать ипотечные кредиты на покупку недвижимости в некоторых зонах затопления.

Сетлакве говорит, что хотела бы услышать мнение различных заинтересованных министров, включая министров окружающей среды, общественной безопасности и муниципальных дел, а также экспертов, включая банки и страховщиков. “Мы хотим убедиться, что этот процесс учитывает реалии на местах. Некоторые мэры также очень обеспокоены судьбой граждан”, – заявил либеральный представитель MNA от Мон-Руаяль-Отремон.

Эркан Йондер, доцент Школы бизнеса Джона Молсона, который изучает влияние изменения климата на рынок недвижимости, говорит, что поддерживает идею создания парламентской комиссии, поскольку риск и частота наводнений и других стихийных бедствий, таких как лесные пожары, только растут, и многие люди могут остаться без жилья.

“Таким образом, эти организации должны объединиться, и правительства должны обсудить это с кредиторами и страховыми компаниями, а также попытаться найти способы решения данного вопроса”, – сказал он. “Если оставить все как есть, то все бремя ляжет на домовладельцев в этих опасных районах”.

Министерство окружающей среды Квебека не сообщает, будет ли созвана парламентская комиссия, но заявило, что между принятием новых карт наводнений и вступлением в силу любых новых правил пройдет достаточно времени, добавив, что также будет период консультаций по данному вопросу.

 

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