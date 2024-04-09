Выбираем плавающий или фиксированный ипотечный процент в мае 2024?

« Первое, что нужно знать, – это терпимость заемщика к риску”, – подчеркивает Дарен Кинг. Тот, у кого больше финансовых средств, может позволить себе пойти на больший риск и выбрать плавающую процентную ставку” »

Тем не менее, также необходимо посмотреть, насколько Вы доверяете канадской экономике.

Desjardins прогнозировал в начале февраля шесть снижений ключевой ставки в 2024 году и еще пять в 2025 году. Со стороны Национального банка ожидалось семь сокращений на 0,25%, возможно, шесть, если инфляция сохранится дольше, чем ожидалось, говорит Дарен Кинг.

« Если экономика будет развиваться так, как мы думаем, инфляция к концу года окажется ниже 2%, и плавающая ставка, вероятно, будет лучшим вариантом»,-утверждает он.

Два риска, которые стоят на пути людей, которым необходимо продлить ипотечный кредит,-это сохраняющаяся инфляция и неустойчивая экономика, продолжает он. Если инфляция останется высокой, количество снижений ключевой ставки будет меньше. И наоборот, экономика, которая действительно пойдет не так, вынудит Банк Канады еще больше снизить свою ключевую ставку.

« Если Плавающая ставка вызывает у нас стресс, и мы хотим хорошо выспаться по ночам, фиксированная ставка с более коротким сроком, даже если процентная ставка на более короткие сроки выше, может быть решением”,-подчеркивает он. Возможно, срок в два или три года, а не в пять. Сейчас мы платим немного больше, но через три года мы могли бы продлить по более низкой ставке, чем сегодня. Мы бы выиграли на обменном курсе, но, вероятно, меньше, чем при плавающем курсе».

« Стоит ли переходить на плавающую ставку прямо сейчас ? -спрашивает он себя с сомнением. Чтобы узнать это, мы должны экстраполировать то, что произойдет в 2026 году и позже. Это настолько случайно, что становится очень сложно. Я не могу предсказать курс ставок в 2026, 2027 и 2028 годах” »

Он считает, что люди, которые совершали покупки с максимальным порогом своих возможностей заимствования, в прошлом, как правило, выбирали фиксированную ставку, чтобы обрести душевное спокойствие. Однако в настоящее время в отрасли существует консенсус в отношении того, что мы движемся к снижению плавающей ставки.

С фиксированной ставкой на 5 лет, если вы когда-нибудь захотите прервать свой срок, чтобы взять новый более низкий, думая, что сэкономите, штраф всегда будет превышать процентную прибыль, которую вы собираетесь получить” »

По его словам, если у заемщика плавающая ставка, штраф при прерывании ипотеки раньше срока начисляются всегда за три месяца. Если мы хотим конвертировать его по фиксированной ставке в Desjardins, это можно сделать без штрафных санкций в любое время в течение пятилетнего срока. Если вы хотите нарушить свой срок, чтобы приобрести новый продукт, или продать, а не выкупить, вы получите наименьший штраф на рынке.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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