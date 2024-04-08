Ждем с нетерпением начала мая

Собственники недвижимости, которые выбрали плавающий ипотечный процент с нетерпением ждут начала мая.

За последние 18 месяцев ключевая ставка Банка Канады вызвала гнев не одного собственника жилья и инвестора в недвижимость, и сегодня она по-прежнему пугает многих других.

Десять повышений в общей сложности на 475 процентных пунктов для повышения ключевой ставки до 5 % оставили свои следы : задержки с выплатой кредитов и резкое увеличение выплат по ипотечным кредитам, затруднительное финансирование покупки доходной недвижимости, строительные проекты, которые стали математически невозможными…

С учетом прогнозируемого снижения в 2024 и 2025 годах, есть ли свет в конце туннеля недвижимости ?

Было несколько категорий « жертв ” этих повышений ключевой ставки, которые привели к росту ставок по ипотечным кредитам. Первыми пострадали заемщики с плавающей ставкой и люди, у которых были долги с плавающей процентной ставкой (например, кредитная линия), также быстро почувствовали последствия повышения.

Затем были заемщики, которым пришлось продлить ипотечный кредит после марта 2022 года. Ставка продления была выше, чем та, которая была подписана ранее, будь то с фиксированной или переменной ставкой.

И покупатели, которые приобрели новую недвижимость за последний год. Стремительный рост цен на недвижимость почти на 50% в период с марта 2020 года по апрель 2022 года в сочетании с повышением ключевой ставки поставил их в затруднительное положение, когда многие были вынуждены брать кредиты на пределе своих возможностей.

Большие надежды первых покупателей жилья на снижения процентной ставки в начале апреля, увы не оправдались. Проценты остались те же, что и в марте. И это не остановило покупателей к поиску жилья по их бюджету. Многие покупают на Южном Берегу Монреаля : в Longueuil, St Hubert, St Constant, St Bruno, etc.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.