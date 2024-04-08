Муниципалы недовольны бюрократами, наблюдающими за размыванием береговой линии Монреаля

Пенсионер Марк Линдсей дважды в день прогуливается вдоль береговой линии Лашина, и во время каждой прогулки река из-за эрозии подползает все ближе и ближе к пешеходной дорожке.

“Я не вижу, чтобы что-то делалось для этого”, – сказал он. Эти заборы стоят здесь уже шесть лет, пока я живу в Лашине, но, похоже, они не очень-то помогают”.

Усилия по ремонту зеленых насаждений вдоль набережной Монреаля наталкиваются на бюрократические проволочки, поскольку эти работы еще не одобрены правительством провинции.

“Мы можем видеть, как корабли проходят через шлюзы. Я имею в виду, это фантастика”, – сказал он. “А летом здесь полно людей. Здесь кипит жизнь. Это действительно здорово. И это все разрушается”. Поиск решения проблемы приводит к разочарованию.

“Просто невероятно, насколько это сложно”, – сказала мэр района Лашин Майя Воданович.

Воданович сказал, что Лашин пытался отремонтировать часть своей береговой линии в течение последних пяти лет, но эти работы должны быть одобрены Министерством окружающей среды Квебека.

“Нам не разрешается просто ремонтировать его”, – сказала она. “Мы должны выполнять огромное количество шагов и прыгать через обручи, что отнимает очень много времени”.

Последнее предложение Лашине о ремонте 100-метрового участка береговой линии было подано восемь месяцев назад, и, по словам Воданович, муниципалитет все еще ждет ответа.

“Прошло восемь месяцев с тех пор, как мы отправили письмо правительству”, – сказала она. “Нам действительно нужно с этим покончить. Это срочно. Пока они еще просматривают файл”.

Соседние города говорят, что у них есть аналогичные проблемы с утверждением проектов береговой линии.

Дорваль также ожидает решения министерства окружающей среды.

“Это нас расстраивает”, – сказал мэр Доваля Марк Доре. “Это расстраивает жителей, которые хотят использовать это пространство, и мы надеемся, что сможем завершить эту работу в течение следующего года”.

Выборные должностные лица говорят, что хотят, чтобы законы изменились, чтобы облегчить муниципалитетам работу по содержанию и ремонту береговых линий.

“Мы не корпорация, которая хочет построить завод рядом с озером”, – сказал Воданович. “Мы просто муниципалитет, который хочет привести в порядок свой парк”.

Мэр Лашина обеспокоен тем, что район может не получить необходимого одобрения и что в будущем дорожка вдоль береговой линии, которой пользуется так много людей, может оказаться недоступной для ежедневных прогулок.

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