Монреальский симфонический оркестр дает концерт для детей с аутизмом

В воскресенье Монреальский симфонический оркестр (MSO/OSM) выступил с уникальным шоу, направленным на то, чтобы поддержать детей с аутизмом и другими сенсорными расстройствами.

Концерт OSMose – это непринужденное представление для зрителей всех возрастов, особенно для детей.

Марла Кейбл, ассистент ресурсного и учебного центра школы “Гигантские шаги”, сказала, что подобные мероприятия невероятно важны для детей с аутизмом и их родителей.

“Многие семьи нечасто выходят на улицу, потому что не знают, как отреагирует их ребенок, они не знают, как отреагирует общественность”, – говорит Марла Кейбл, заместитель директора учебно-ресурсного центра в центре “Гигантские шаги”. “Приходя на подобные мероприятия, они действительно чувствуют себя в безопасности и получают поддержку”.

В 2018 году MSO в партнерстве с терапевтом Натали Леру разработала программу, направленную на повышение доступности аудитории.

На концерт могут прийти не более 800 человек, в фойе установлены зоны тишины, а пиктограммы помогают детям идентифицировать каждую зону и принять участие в концерте.

“Это проект, направленный на содействие инклюзивности”, – говорит Анни Сомье, директор по образованию в MSO. “Цель состоит в том, чтобы сделать наш концерт действительно доступным для всех, но с учетом интересов детей с особыми потребностями”.

Кроме того, здесь есть площадки, где дети могут двигаться и танцевать, двери концертного зала открыты для облегчения входа и выхода, а уровень звука регулируется таким образом, чтобы уменьшить контрасты и громкие или пугающие звуки.

“Мы разработали концерт, учитывая все возможные препятствия, которые могут возникнуть при посещении обычных концертов OSM”, – сказал Сомье. “Цель состоит в том, чтобы сделать его более доступным для всех”.

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