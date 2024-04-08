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Новости Беспредел в монреальском метро – часть более масштабной проблемы, заявляют адвокаты

Беспредел в монреальском метро – часть более масштабной проблемы, заявляют адвокаты

Виктория Христова Апр 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Беспредел в монреальском метро – часть более масштабной проблемы, заявляют адвокаты отключены 1 Просмотров

Хотя полиция утверждает, что нападения на станции метро Lionel-Groulx в монреальском районе Сент-Анри, скорее всего, были случайными, проблемы с безопасностью в общественном транспорте не новы, и некоторые обеспокоены тем, что это часть гораздо более масштабной проблемы.

 

Четверо подростков были арестованы в пятницу после того, как 35-летний бездомный получил ножевое ранение в результате, по-видимому, случайного нападения.

В ту же ночь женщина-мотоциклист получила удар по лицу от неизвестного ей человека.

Власти города осудили нападения и заявили, что недавно они внедрили новую модель вмешательства, которая включает в себя патрулирование станций метро полицией и социальными работниками с целью предотвращения насилия.

Генеральный директор миссии Welcome Hall Сэм Уоттс сказал, что этот подход подходит только на данный момент.

“У нас возникает рефлекс – спросить, что мы собираемся делать с этой проблемой”, – сказал Уоттс. “Я думаю, что правильный рефлекс – спросить, почему у нас вообще возникла эта проблема”.

Уоттс сказал, что ситуация с жильем ухудшилась, особенно после пандемии COVID-19, и люди ищут убежища в метро.

По его словам, такая ситуация неустойчива.

“Как человек, работающий на передовой, я думаю, что существует тенденция указывать пальцем и говорить, что это ответственность такого-то”, – сказал Уоттс. “Нам нужно понять, что это проблема не этого человека, а каждого из нас “.

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