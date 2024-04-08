“Солидарность Квебека” призывает правительство создать чрезвычайный фонд для фермеров

В ответ на нынешний кризис в сельскохозяйственном секторе Квебека “Солидарность Квебека” (QS) призывает правительство коалиции “За Квебек” (CAQ) создать чрезвычайный фонд для фермеров в преддверии сезона сбора урожая.

В конце марта премьер-министр Франсуа Лего назвал трудности, с которыми сталкиваются фермеры, “кризисом” и пообещал оказывать им дальнейшую помощь. Однако, по словам пресс-секретаря QS Габриэля Надо-Дюбуа, правительству необходимо действовать более оперативно.

“Мы не можем дождаться следующего бюджета, который даст сельскохозяйственным производителям некоторую передышку”, – сказал Надо-Дюбуа. “Конечно, предстоит многое сделать, пересмотреть множество программ, и есть проблемы, которые не будут решены за несколько дней. Но одна вещь, которую премьер-министр должен сделать быстро, – это создать чрезвычайный фонд для оказания немедленной финансовой помощи фермерам, которые в ней нуждаются, потому что прошлый сезон был катастрофическим, и 2024 год тоже обещает быть трудным”.

За последние недели в разных частях провинции прошел ряд протестов фермеров. В пятницу Федерация производителей сельскохозяйственной продукции (UPA) Монтережи провела демонстрацию в Сен-Жан-сюр-Ришелье, на которой на улицы вышли более ста тракторов. Надо-Дюбуа был там тоже.

“Я провел немало демонстраций в своей жизни, но я никогда не видел столько страданий на демонстрации, как в пятницу”, – сказал он. “Я никогда не видел, чтобы мужчинам в возрасте 40-50 лет приходилось прерывать свои выступления из-за того, что они начинают плакать”.

Сопредседатель QS считает, что размер чрезвычайного фонда должен быть определен в ходе обсуждения с сельскохозяйственными производителями. Однако он считает, что сумма, выделенная на сельское хозяйство в последнем правительственном бюджете, недостаточна.

“Фермеры сильно пострадали от изменения климата, и они подобны канарейкам в угольной шахте. Они являются первым сектором экономики, который пострадал так сильно, но постепенно это коснется всех секторов экономики”, – сказал Надо-Дюбуа.

Федерация поддержки Монтережи планирует провести еще одну демонстрацию в среду в Водрей-Дорионе, а в пятницу – на сельскохозяйственной выставке в Сен-Гиацинте.

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