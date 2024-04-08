Кусок монреальского шоссе влетел в лобовое стекло автомобиля

Супружеской паре из Монреаля трудно пережить полученный стресс, и они крайне недовольны состоянием дорог города после того, как кусок шоссе влетел в их лобовое стекло во время движения ночью.

“Я просто счастлива, что жива”, – сказала Хиллари Коэн. “Я просто вижу, как эта штука летит на меня”.

В четверг вечером Коэн и ее муж Дэн Чолева ехали по шоссе 40 на восток в сторону Монреаля с Западного острова.

Когда они проезжали под подземным переходом на шоссе 13, что-то влетело в лобовое стекло их внедорожника Volvo.

В машине пары были серьезно повреждены лобовое стекло, зеркало заднего вида и фронтальная камера.

“Это было действительно нереально”, – сказала Холева. “Звук был такой, словно в нашей машине взорвалась бомба”. Он сказал, что был в шоке, но продолжал вести машину, стараясь держаться полосы движения, чтобы не подвергать опасности других водителей.

“Я понятия не имел, что только что произошло”, – сказал он. “Я только что увидел, как мое лобовое стекло разлетелось на куски. Это было так страшно”.

Чолева сказал, что на следующий день провинциальная полиция сообщила ему, что ущерб был нанесен осколками выбоины на шоссе №13 и что другие водители подавали аналогичные жалобы или звонили в службу 911 по поводу этого участка дороги.

“У нас трехлетние близнецы, и мы, возможно, никогда больше не захотим водить машину. Это действительно стресс, потому что твоя жизнь подвержена риску”.

Пара испытывает стресс до сих пор и злится при мысли о том, что в городе много выбоин, которые могут быть в таком же состоянии.

“Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это”, – сказала Холева. “Я по-настоящему осознал что произошло, когда поехала в Volvo West Island менять лобовое стекло, и техник, который менял мое стекло, сказал, что если бы это была любая другая машина, это было бы фатально. Что касается меня, то именно тогда я просто откинулся на спинку и к счастью, не понял, насколько серьезным был этот инцидент”.

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