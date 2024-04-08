Префекты Лаврентид осуждают перенос пересмотра избирательной карты округа

Решение правительства Коалиции Квебек (CAQ) отложить реформу избирательной карты провинции вызвало гнев префектов в регионе Лаврентид.

Они утверждают, что сохранение нынешней карты округа до 2030 года подорвет авторитет их избирателей.

Прошлой осенью Избирательная комиссия представила предложение о пересмотре схемы выборов, с тем чтобы исключить один избирательный округ в Гаспези и один в ист-энде Монреаля.

С другой стороны, будут созданы два новых избирательных участка: Мари-Лакост-Жерин-Лажуа в Центре Квебека и Бельфей в Лаврентьевском районе.

В феврале политики всех партий осудили предложенный пересмотр, заявив, что Гаспези постепенно теряет свой политический вес и что количество избирательных участков становится непропорциональным.

В конце марта министр Квебека, отвечающий за демократические институты, Жан-Франсуа Роберже удовлетворил просьбу оппозиционных партий отложить реформу избирательной карты.

Ожидается, что теперь правительство представит законопроект о сохранении нынешней избирательной схемы на выборах 2026 года.

В нем говорится, что затем оно начнет исследование критериев, которые следует учитывать при составлении карты на 2030 год.

В пресс-релизе, опубликованном в понедельник утром, семь префектов Лаврентид и мэр Мирабеля осудили решение правительства.

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