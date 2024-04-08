В результате столкновения четырех автомобилей в Сент-Гиацинте, два человека получили травмы

В результате столкновения нескольких автомобилей в Сент-Гиацинте, в регионе Монтережи, в воскресенье вечером пострадали два человека, сообщает “Sureté du Québec” (SQ).

Первый инцидент произошел на пересечении авеню Сен-Луи и улицы Брюнет, когда столкнулись два автомобиля.

Затем первый автомобиль врезался в здание и скрылся с места происшествия, объясняет представитель SQ Камиль Савуа.

В то же время второй автомобиль свернул со своей полосы и столкнулся со встречным третьим автомобилем на Сент-Луис-стрит. Четвертый автомобиль, не сумев избежать столкновения, врезался в третий автомобиль.

В итоге, огромный кусок транспортной развязки был перекрыт из-за такой масштабной аварии. На место прибыли службы скорой и подарной помощи, а также несколько автомобилей полиции.

Полиция сообщает, что водители второго и третьего транспортных средств были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в связи с серьезными травмами.

Следователи работают над установлением обстоятельств, приведших к столкновениям.

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