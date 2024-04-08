Мужчина был задержан в больнице после стрельбы в Роузмонт-Ла-Петит-Патри

Мужчина был арестован в связи со стрельбой, которая произошла в монреальском районе Роузмонт-Ла-Петит-Патри в воскресенье вечером.

По данным полиции Монреаля (SPVM), выстрелы были слышны в 7 часов вечера на пересечении 25-й авеню и улицы де Бельшасс.

Позже ночью “в больницу Монреаля обратился мужчина лет 20-ти”, – сообщила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис. “У него были огнестрельные ранения в верхнюю часть тела, но его жизни ничего не угрожает”.

Полиция установила, что его травмы были связаны со стрельбой, которая произошла ранее вечером.

“Мужчина считается подозреваемым, поэтому он был задержан в больнице”, – сказал Шеврефис. “В итоге, он встретится со следователями”.

Она сказала, что полиция не смогла подтвердить личность мужчины, но ожидается, что он предстанет перед судом сегодня, в понедельник.

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