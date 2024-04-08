Сегодня день солнечного затмения: готовы ли вы к нему?

В Квебеке сегодня день солнечного затмения, и если вы планируете посмотреть на небо (в очках), вот несколько вещей, которые вам следует запомнить.

Затмение начнется в 14:15 и продлится два часа 20 минут.В первый час должно наблюдаться частичное затмение, затем любой, кто стоит на пути полного затмения, должен увидеть, как луна полностью закроет солнце в 15:27.

Этот момент темноты должен продлиться несколько минут, прежде чем вернется дневной свет. Затем частичное затмение продлится еще час, до 16:35.

Если вы наблюдаете затмение, эксперты предупреждают, что вы должны принять надлежащие меры предосторожности, иначе рискуете повредить глаза.

Основатель Plateau Astro и специалист по космосу Тревор Кьорлиен объясняет, что люди могут полностью ослепнуть, глядя прямо на солнце. “Во время полного солнечного затмения вам необходимо носить очки solar eclipse, но в момент полного затмения, когда луна полностью закрывает солнце, вы можете спокойно снять очки eclipse и посмотреть на затмение невооруженным глазом”, – объясняет он.

“Не забудьте снова надеть очки eclipse, как только луна скроется с вашего пути.

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