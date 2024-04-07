13-летний мальчик разбил Lamborghini Huracan в Канаде

Спортивный автомобиль Lamborghini Huracan, которым управлял 13-летний мальчик, разбился в Западном Ванкувере.

Местная полиция сообщила, что в результате аварии никто не пострадал.

“Офицеры, искавшие возможных пострадавших, нашли владельца автомобиля и с его помощью установили местонахождение водителя и его пассажира, спровоцировавших аварию. Оказалось, что молодой человек и его друг отправились покататься на автомобиле, но водитель не справился с управлением на мокрой от дождя дороге в сумерках. Хотя автомобиль получил значительные повреждения, никто не пострадал”, – сказал сержант Крис Бигленд.

Около месяца назад в Англии разбился Lamborghini Huracan, водитель пытался скрыться от полиции, но в итоге разбился, бросил автомобиль и скрылся.

Lamborghini Huracan был выпущен в 2013 году. Его 5,2-литровый двигатель V10 выдает около 600 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и, как сообщается, достигает максимальной скорости 325 км/ч.

Цены на новый Huracan начинаются от 250 тысяч долларов.

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