Белый медведь вошел в канадский город, чтобы поохотиться на детей

Медведь охотился на детей возле школ

Сайт BayToday сообщил о редком инциденте в канадском городе Пиванак, где белый медведь зашел в город, чтобы поохотиться на детей. О присутствии хищника сообщили в полицию, но к моменту прибытия полицейских медведь уже скрылся, оставив лишь следы на школьном дворе.

Позже медведя видели в другом районе города, также недалеко от учебного заведения. По мнению экспертов по дикой природе, с которыми консультировалась полиция, медведь, вероятно, выбрал город в качестве места охоты и искал добычу среди детей.

Чтобы предотвратить дальнейшие угрозы для жителей города, полиция решила совместно с местными охотниками уничтожить опасное животное.

Белые медведи — настоящие великаны. Длина тела достигает порой трех метров, а высота в холке — 1,6 метра. Самки весят 100–300 кг, самцы — 400–600 кг, но известны особи весом 800 кг. От других медведей обитатели Арктики отличаются длинной шеей и плоской головой.

Слух, зрение и обоняние белого медведя настолько остры, что они могут учуять тюленей, кольчатую нерпу и морских зайцев — главную свою добычу — на расстоянии до 30 километров. Многие особи значительную часть зимы бодрствуют и вынуждены добывать корм в крайне суровых условиях. Кормовые ресурсы в это время неустойчивы, и организм зверя приспособился к частым голодовкам.

В зимнее время хищников способны привлечь открытые помойки в арктических поселках, где люди и звери могут встретиться с неприятными и непредсказуемыми последствиями.

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