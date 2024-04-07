Ford расширит модельный ряд гибридных автомобилей

Американский автопроизводитель Ford Motor Company планирует расширить модельный ряд гибридных автомобилей в ответ на растущий спрос.

К концу этого десятилетия все автомобили в линейке Ford Blue [сегмент автомобилей с двигателем внутреннего сгорания] будут оснащены гибридным двигателем”, – говорится в пресс-релизе компании.

В первом квартале этого года продажи гибридов Ford выросли на 42 процента, а электромобилей – на 86 процентов.

Согласно пресс-релизу, Ford продолжает инвестировать в широкую программу по выпуску электромобилей и работает над созданием полной линейки электромобилей.

Компания завершает установку оборудования на заводе по сборке электрических грузовиков нового поколения в Теннесси и начнет поставлять готовую продукцию клиентам в 2026 году.

В четверг Ford также объявил, что изменит дату выпуска своего трехрядного электромобиля с 2025 на 2027 год.

Цена акций компании выросла на 1,5 % на предварительных рыночных торгах в четверг. За последние 12 месяцев цена акций компании выросла на 11 %.

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