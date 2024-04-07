“Евгений Онегин” – все ли вы понимаете, читая роман?

В который раз уже пишу о своем любимом «Евгении Онегине». Возможно, поднадоела уже с ним. Но вот на днях на глаза попалось несколько статей, связанных с днем рождения Иннокентия Смоктуновского. И, среди прочего, упоминалось, как он потрясающе читал этот самый роман.

А я, честно, никогда не слышала раньше. Вообще ни в чьем исполнении. Я его сама читала, сама, где хотела – останавливалась, размышляла, вела какие-то параллели… А тут решила прослушать! Тем паче, уважаемые мною люди восхищались прочтением Иннокентия Михайловича. Ну, и включила…

И стала останавливать запись, и опять-таки что-то для себя помечать. Забавно получилось, поэтому хочу поделиться с вами! Это скорее даже не размышления, а вопросы по тексту. Готовы?

«Везде высокие покои,

В гостиной штофные обои,

Царей портреты на стенах,

И печи в пестрых изразцах».

Именно так буквально во второй главе описывается деревенский домик онегинского дяди. А о чем собственно, сказано? О провинциальности, о какой-то периферийности, да не обижу я никого этим словом. И виной всему – изразцы, такие керамические плитки, которыми одно время облицовывали камины, печи, и даже стены. К моменту написания романа, изразцы давно вышли из моды, и являлись символом провинциализма, старины, затхлости, если хотите. Ну, равно, как и штофные обои – обои, сделанные из материи, которой обивали мебель.

Слушаю дальше и натыкаюсь на вот такое восьмистишье:

«Все было просто: пол дубовый,

Два шкафа, стол, диван пуховый,

Нигде ни пятнышка чернил.

Онегин шкафы отворил:

В одном нашел тетрадь расхода,

В другом наливок целый строй,

Кувшины с яблочной водой

И календарь осьмого года…»

А что за календарь имелся в виду, знаете? Это не тот, который у нас с вами на стене висит, ну, или на столе стоит, как у меня, например! Это так называемый «адрес-календарь», то есть ежегодное издание, которое содержало общую роспись чинов Российской империи. А кроме того, данный календарь служил справочником для подачи прошений и обращений в государственные инстанции. Вот такой календарь и нашел в дядином ящике стола мой добрый друг Онегин.

Слушаем дальше и отвечаем на мои вопросы:

«Сосед наш неуч; сумасбродит;

Он фармазон; он пьет одно

Стаканом красное вино;

Он дамам к ручке не подходит,

Все да да нет; не скажет да-с

Иль нет-с». Таков был общий глас…»

Вопросы мои таковы: други, а кто такой фармазон? И чем красное вино так разнервировало соседей нашего Женьки? Да, и почему он к дамам вот так вот?

Фармазон – не кто иной, как франкмасон, член масонской ложи. Во времена Пушкина это слово считалось ругательством, и означало «вольнодумец». А пить стаканами красное вино – это значит, быть транжирой. Ну, значило тогда, как минимум. Целовать руку даме в те годы в столице было совсем немодно, эта привычка сохранилась лишь в таких вот маленьких деревнях. А Онегин был столичным франтом. Который, кстати, не прибавлял буквы «с» (от слов «сударь» или «сударыня»), что, по мнению его соседей, являлось проявлением невоспитанности. Он же считали их нравы захолустными, а себя – передовым и просвещенным человеком. Вот об этом эти шесть приведенных мною строк.

Теперь, если позволите, о Ленском. Интересно, ответите ли на мои вопросы?

«…По имени Владимир Ленский,

С душою прямо геттингенской…

«Он из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,

Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч».

Вопросов, в общем-то, два. Что за геттингенская душа-то такая? И что не понравилось Онегину в прическе Ленского?

Отвечаю, дабы не томить. Геттингенский университет в те годы слыл наиболее либеральным университетом Европы. И его выпускники, в том числе и знакомые Пушкина, принадлежали к числу русских либералов. Видимо, Ленский был из таковых. Да, кстати, и длинные волосы говорят о том же самом. Денди носили короткую стрижку, а вольнодумцы – длинные волосы. Знали об этом, други моя?

Ну, и последнее. Хотя, записей у меня уже на двойной лист. А слушать я еще не закончила.

«…И деда верный капитал

Коварной двойке не вверял…»

Легкий вопрос – что за двойка такая коварная, знаете? Наверняка, догадались! Не вверять этой самой двойке означало не играть в карты на деньги. Последствия таковых игр могли быть самыми неприятными…

Ну, не знаю, как вы, а я продолжу слушать и делать пометки. Захотите – поделюсь оными! Но с Женькой пересечься на страницах бессмертного романа настоятельно рекомендую! Ведь

«Мы любим слушать иногда

Страстей чужих язык мятежный,

И нам он сердце шевелит…»

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