Землетрясение в США

Землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от Нью-Йорка, США. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 46 км к северо-западу от Эдисона, штат Нью-Джерси, на глубине 10 км. Землетрясение было зарегистрировано в 17:23 по московскому времени. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН было ненадолго прервано из-за тряски, вызванной землетрясением недалеко от Нью-Йорка.

В ходе заседания Совбеза в штаб-квартире организации, расположенной в Нью-Йорке, дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки.

По данным специалистов из Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в этот момент недалеко от города произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в 17:23 мск в 46 километрах от города Эдисон на глубине 10 километров.

Ранее землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Утром 3 апреля на востоке Тайваня было зафиксировано более 20 новых толчков магнитудой от 3,4 до 6,5 по шкале Рихтера.

Ву Цзянь-фу, директор Центрального метеорологического бюро Тайваня, заявил, что землетрясение стало сильнейшим на Тайване с 21 сентября 1999 года.

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