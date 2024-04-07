Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Землетрясение в США
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.

Землетрясение в США

Степан Артемьевский Апр 7, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи Землетрясение в США отключены 10 Просмотров

Землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от Нью-Йорка, США. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

 

Землетрясение произошло в 46 км к северо-западу от Эдисона, штат Нью-Джерси, на глубине 10 км. Землетрясение было зарегистрировано в 17:23 по московскому времени. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН было ненадолго прервано из-за тряски, вызванной землетрясением недалеко от Нью-Йорка.

В ходе заседания Совбеза в штаб-квартире организации, расположенной в Нью-Йорке, дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки.

По данным специалистов из Европейского средиземноморского сейсмологического центра, в этот момент недалеко от города произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в 17:23 мск в 46 километрах от города Эдисон на глубине 10 километров.

Ранее землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Утром 3 апреля на востоке Тайваня было зафиксировано более 20 новых толчков магнитудой от 3,4 до 6,5 по шкале Рихтера.

Ву Цзянь-фу, директор Центрального метеорологического бюро Тайваня, заявил, что землетрясение стало сильнейшим на Тайване с 21 сентября 1999 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*