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mykaleidoscope.ru

Цены на жилье будут продолжать расти, предупреждает SCHL

Виктория Христова Апр 7, 2024 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Цены на жилье будут продолжать расти, предупреждает SCHL отключены 4 Просмотров

Возможное снижение процентных ставок и медленное восстановление строительства в 2024 году не приведут к снижению цен – скорее наоборот – как на рынке аренды, так и на рынке покупки, предупреждает канадская ипотечная и жилищная компания (SCHL).

 

В своем последнем прогнозном отчете, опубликованном в четверг утром, SCHL указывает, что ожидаемого роста объемов строительства в районе Большого Монреаля по-прежнему будет в значительной степени недостаточно для удовлетворения, в частности, быстрого роста спроса на жилье.

В результате, рынок аренды не только не улучшится, но и останется более напряженным, чем когда-либо, с уровнем незанятости, который достигнет новых этажей, и ростом арендной платы, который достигнет новых рекордных значений.

В 2024 году SCHL прогнозирует, что средняя арендная плата за квартиру с двумя спальнями (4 с половиной) в столичном районе переписи населения (RMR) Монреаля вырастет на 8,5% и составит 1190 долларов в месяц (по сравнению с 1096 долларами в 2023 году).

Но поскольку уровень вакантных площадей тем временем будет продолжать снижаться, Федеральное агентство предупреждает, что, что бы ни случилось с процентными ставками и строительством, этот рост арендной платы, скорее всего, продолжится и в дальнейшем. Таким образом, средняя арендная плата достигнет 1290 долларов в месяц в 2025 году и 1390 долларов в месяц в 2026 году.

По сравнению с прошлым годом (1096 долларов в месяц), таким образом, мы говорим о росте средней арендной платы за три года (с 2023 по 2026 год) на 294 доллара в месяц (или 3528 долларов в год), что эквивалентно 27% за три года в районе Большого Монреаля, включая пригороды, Нижние Лаврентиды и значительная часть Монтережа.

Несмотря на очень небольшое оживление жилищного строительства в 2024 году и возобновление активности на рынке перепродажи, SCHL также не ожидает снижения цен для начинающих домовладельцев в районе Монреаля, независимо от того, заинтересованы ли они в отдельном доме или квартире в кондоминиуме.

По данным SCHL, после роста чуть более чем на 50% в период с 2019 по 2022 год средняя цена на дома для одной семьи снизилась только на 2% в 2023 году.

Все указывает на то, что ожидаемое снижение процентных ставок на рынке, где строительство новых домов остается редкостью, приведет к росту спроса в пользу продавцов.

В 2023 году средняя цена недвижимости составляла 600 501 доллар. В 2024 году SCHL прогнозирует, что он будет варьироваться от 606 200 до 637 900 долларов.

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