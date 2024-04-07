Здоровый образ жизни снижает вероятность развития деменции

Ученые из Великобритании определили модифицируемые факторы, которые играют наибольшую роль в развитии деменции (органического поражения мозга).

Результаты показали, что различные изменения в образе жизни в сторону более здорового образа жизни снижают вероятность развития деменции.

Для этого людям следует сократить употребление алкоголя, придерживаться здорового питания и заниматься спортом, чтобы предотвратить или вылечить диабет. Кроме того, им следует избегать длительного пребывания в районах с сильным загрязнением воздуха.

В новом исследовании эксперты проанализировали снимки мозга 40 000 взрослых жителей Великобритании. Возраст участников составлял от 44 до 82 лет.

Среди 15 факторов, связанных с риском развития деменции (холестерин, вес, артериальное давление, депрессия, табакокурение, воспаление, слух, сон, социализация, диета, физическая активность, образование, загрязнение воздуха, диабет и частота употребления алкоголя), три вышеперечисленных фактора оказались самыми важными.

Согласно полученным научным результатам, наиболее сильное влияние на развитие старческого слабоумия оказывают частота употребления алкоголя, история диабета и загрязнение окружающей среды.

Далее следуют сон, индекс массы тела, табакокурение и артериальное давление.

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