Непомнящий сыграл вничью с Абасовым в дебюте турнира претендентов

Он стартовал накануне, и уже сыграны первые матчи.
В первом туре российский шахматист Ян Непомнящий сыграл с Ниджатом Абасовым, представляющим Азербайджан.
Партия завершилась вничью. Соперники договорились об этом результате на 34-м ходу. Ян Непомнящий играл черными.
Победитель турнира претендентов получил путевку на чемпионат мира по шахматам.
В турнире помимо Непомнящего и Абасова участвуют Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа, Гукеш Доммараджу и Видит Сантош Гуджрати.
Его соперником стал последний чемпион мира китаец Дин Ли Цзянь. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.
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