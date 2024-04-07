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Новости Непомнящий сыграл вничью с Абасовым в дебюте турнира претендентов
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Непомнящий сыграл вничью с Абасовым в дебюте турнира претендентов

Степан Артемьевский Апр 7, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Непомнящий сыграл вничью с Абасовым в дебюте турнира претендентов отключены 15 Просмотров

Шахматный турнир претендентов проходит в канадском Торонто и привлекает внимание шахматистов по всему миру.

 

Он стартовал накануне, и уже сыграны первые матчи.

В первом туре российский шахматист Ян Непомнящий сыграл с Ниджатом Абасовым, представляющим Азербайджан.

Партия завершилась вничью. Соперники договорились об этом результате на 34-м ходу. Ян Непомнящий играл черными.

Победитель турнира претендентов получил путевку на чемпионат мира по шахматам.

В турнире помимо Непомнящего и Абасова участвуют Рамешбабу Прагнанандха, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Алиреза Фируджа, Гукеш Доммараджу и Видит Сантош Гуджрати.

Его соперником стал последний чемпион мира китаец Дин Ли Цзянь. Именно Непомнящего Лижэнь обыграл в борьбе за звание чемпиона мира.

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