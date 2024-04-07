Оттава выделяет более 1,5 миллиарда долларов на программу помощи в приобретении арендного жилья

В четверг премьер-министр Джастин Трюдо объявил о создании нового жилищного фонда объемом 1,5 миллиарда долларов, заявив, что он поможет некоммерческим организациям приобрести больше арендного жилья по всей Канаде и сделать его доступным.

Либералы Трюдо уже активно выступают за создание фонда в рамках долгосрочной кампании по привлечению молодых избирателей.

Фонд предоставит 1 миллиард долларов в виде кредитов и 470 миллионов долларов в виде взносов некоммерческим организациям и другим партнерам, чтобы помочь людям приобрести доступное жилье.

На пресс-конференции в Виннипеге Трюдо сказал, что существующий в Британской Колумбии Фонд защиты арендного жилья хорошо подходит для демонстрации концепции инициативы.

Объявление, сделанное в четверг, стало последним в ряду новых мер в сфере жилищного строительства, о которых либеральное правительство объявило в ходе предбюджетной кампании, начавшейся на прошлой неделе.

В речи премьер-министра Трюдо консерваторы не стали ссылаться на новый отчет, опубликованный Канадской ипотечной и жилищной корпорацией, в котором предупреждается, что цены на жилье могут достичь своего пика 2022 года в следующем году и превысить его в 2026 году.

В докладе “Перспективы рынка жилья”, также опубликованном в четверг, говорится, что жилищное строительство в Канаде сократится в этом году, но восстановится в 2025 и 2026 годах.

Сохранение и расширение фонда арендного жилья в стране стало предметом внимания всех трех уровней власти в последние месяцы, поскольку канадцы столкнулись с ростом арендной платы.

Защитники социального жилья и некоммерческие организации призывают к созданию механизмов выкупа доступного жилья, которое можно было бы продать инвесторам.

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