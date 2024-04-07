Стоимость проекта Cedar LNG в Британской Колумбии выросла до 3,4 млрд долл.

Стоимость строительства проекта Cedar LNG, планируемого компанией Pembina Pipeline совместно с местной компанией Haisla Nation, в Британской Колумбии, увеличилась примерно на 2,4 миллиарда долларов США по сравнению с предыдущей оценкой.
Капитальные затраты включают 2,3 миллиарда долларов США по контракту с фиксированной ценой.
Cedar LNG – один из четырех крупных проектов по экспорту газа, реализуемых на тихоокеанском побережье Канады, включая проект LNG Canada под руководством Shell, который должен начать работу в следующем году.
Строительство проектов в Британской Колумбии требует больших затрат, и канадские производители газа в значительной степени зависят от экспорта в Соединенные Штаты.
С канадской компанией Arc Resources был подписан 20-летний контракт на сжижение газа в объеме 1,5 млн тонн в год.
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