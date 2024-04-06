Десятки тысяч людей по-прежнему остаются без электричества после снегопада в Квебеке

После сильного снегопада в Квебеке более 50 000 потребителей по-прежнему остаются без электричества.

По состоянию на 6 часов утра пятницы, по данным Hydro-Quebec, наиболее пострадавшими районами являются Лаурентианс (18 434 человека), Утуа (10 515) и Монтержи (7 166). “В нескольких местах линии электропередач вышли из строя из-за сильных порывов ветра или веса сломанных веток деревьев”, – отмечает Hydro-Quebec. – Мы мобилизуем все доступные бригады для работы по восстановлению обслуживания как можно быстрее”.

Окружающая среда и изменение климата Канада сообщает, что в районе международного аэропорта Монреаля имени Пьера Эллиота Трюдо выпало более 20 сантиметров снега, а также более 30 сантиметров в центре Монреаля.

“Для обеспечения общественной безопасности крайне важно, чтобы люди не приближались к линиям электропередач”, – подчеркивает корпорация Crown. “Если вы увидите на земле электрические провода, пожалуйста, не приближайтесь к этому месту и позвоните в службу 911, чтобы обеспечить охрану территории”.

По данным Hydro-Quebec, в разгар отключений пострадали 600 000 клиентов. Коммунальная компания сообщает, что около 1200 человек работают над восстановлением электроснабжения. Ожидается, что снег начнет таять в течение ближайших нескольких дней, так как к выходным ожидается более теплая погода.

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