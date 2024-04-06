KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Красный 5». Финал сезона!

Агент спецслужб Бекешев, способный самостоятельно ликвидировать целые базы террористов, однажды проваливает миссию и вынужден уйти на пенсию. Приспособиться к обыденной жизни гражданина Бекешеву не удается: его отличает чрезмерная подозрительность, что втягивает его в странные и неудачные ситуации. Внезапно его уникальные навыки снова оказываются востребованными: бывший начальник предлагает агенту работу в организации, занимающейся поиском и арестом преступников с суперспособностями, бежавших из лабораторий КГБ. Бекешеву и его коллегам предстоит раскрывать хитрые заговоры суперзлодеев и спасать город, часто оказываясь в комических ситуациях на грани абсурда.

Видеотека START – Фильм «Холоп 2»

Продолжение комедии от Клима Шипенко, которая установила рекорд в российском прокате. Пройдя через опыт холопской жизни в декорациях XIX века, Гриша претерпел перемену в своей личности. Несправедливость вызывает у бывшего мажора глубокое негодование. Неожиданно на его пути появляется нахальная Катя. Мать-чиновница не в силах справиться с избалованной дочерью. Тем не менее, девушка не останется безнаказанной — однажды утром она проснется в ином времени, и история повторится…

Видеотека START – Сериал «Чёрная весна»

Видеотека START предлагает посмотреть драматический сериал под названием «Чёрная весна». В центре внимания оказываются 17-летний Мел и его друзья Киса, Хенк и Гена. Герои проживают в небольшом приморском городке и ведут обычную для их возраста жизнь с тусовками после школы. Однажды у них появляются два настоящих дуэльных пистолета, и это переворачивает всё с ног на голову. Друзья открывают дуэльный клуб «Черная весна», который функционирует по собственным правилам. Он призван решить все их проблемы, помочь героям понять себя и разобраться в тайнах этого города. Только вот каждый поединок лишь приближает неизбежную трагедию.

Видеотека Premier – Мультсериал «Дракоша Тоша»

Этот невероятно добрый и красочный мультсериал порадует юных зрителей весёлыми песнями, шутками и увлекательными историями. У маленьких панд Няши и Яши появляется новый друг. Им становится дракончик Тоша – игрушка, оживающая, когда взрослые не видят. Благодаря баночке с магическими мыльными пузырями трое героев могу отправиться в любое место: от загадочного «подкроватья» до самой Луны. Вдобавок, герои рассказывают зрителям о том, как совладать с ночными страхами, кто такие солнечные зайчики и т.д.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.