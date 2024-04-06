Музыкальный фестиваль в Квебеке отменен после того, как группа обвинила организаторов в цензуре

Музыкальный фестиваль на северо-западе Квебека был отменен после того, как группа обвинила организаторов в цензуре и исключила ее из состава.

Вокалист Guhn Twei Саймон Теркотт (Simon Turcotte) говорит, что приглашение выступить на фестивале было отозвано из-за критики группы в адрес медеплавильного завода в регионе, выделяющего мышьяк. Теркотт говорит, что метал-группа должна была выступить на третьем фестивале Alienfest в Ла-Сарре, в июне, но на прошлой неделе организатор отменил ее участие, сославшись на “конфликт интересов”.

Спонсором фестиваля Metal Marquis является поставщик металлургического завода Horne в Руин-Норанде, который в последние годы стал объектом пристального внимания средств массовой информации и политиков из-за выбросов мышьяка.

В понедельник Alienfest объявил, что мероприятие не состоится из-за конфликта интересов между спонсорами и участниками. Но в четверг фестиваль выпустил второй пресс-релиз, в котором подтвердил, что в будущем фестиваль проводиться не будет, и эта возможность, по их словам, уже рассматривалась, прежде чем они отменили мероприятие в 2024 году.

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