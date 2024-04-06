Байден заявил премьер-министру Нетаньяху, что нападения на сотрудников гуманитарных организаций недопустимы

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что нападения на сотрудников гуманитарных организаций неприемлемы, сообщил Белый дом 4 апреля.

В ходе разговора президент Байден обсудил с премьер-министром Нетаньяху ситуацию в секторе Газа. “Президент Байден подчеркнул, что нападения на гуманитарных работников и общая гуманитарная ситуация в секторе Газа неприемлемы.

Байден заявил, что Израиль должен представить и реализовать конкретные меры по предотвращению ущерба гражданскому населению и гуманитарным работникам.

В то же время он заявил, что политика США в отношении сектора Газа будет определяться “оценкой” американской администрацией “срочных действий” Израиля в этом направлении.

В заявлении говорится, что президент США “подчеркнул срочную необходимость прекращения огня, чтобы стабилизировать и наладить гуманитарную ситуацию и защитить гражданское население, и призвал премьер-министра привлечь переговорщиков к немедленному достижению соглашения об освобождении заложников”.

Лидеры двух стран также обсудили иранскую угрозу Израилю. “Президент Байден дал понять, что Соединенные Штаты решительно поддерживают Израиль в свете этих угроз”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 2 апреля в результате израильского теракта погибли сотрудники Всемирной центральной кухни (WCK), которая бесплатно кормит жертв различных стихийных бедствий и привозит различную гуманитарную помощь.

Их автомобиль взорвался к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Погибли семь человек, в том числе волонтеры с палестинским, австралийским, польским, британским, американским и канадским гражданством.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале расследования инцидента.