Состоялся первый тур турнира претендентов на женскую шахматную корону

4 апреля в Торонто состоялся первый тур турнира претенденток на женскую шахматную корону, который выиграла Тань Чжун И.

Результаты этого тура были опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.com.

Результаты партий первого тура: Горячкина – Лагно 0,5:0,5, Музычук – Салимова 0,5:0,5, Рэй Тиньи – Тань Чжунъи 0:1, Вайшали – Коннелл 0,5:0,5.

Женский турнир-кандидат ФИДЕ 2024 пройдет в Торонто (Канада) с 4 по 21 апреля.

В соревнованиях примут участие Александра Горячкина (Россия, 2553), Лэй Тинчжи (Китай, 2550), Хампи Коннелл (Индия, 2546), Екатерина Рагно (Россия, 2542), Тань Чжунъи (Китай, 2521), Анна Музычук (Украина, 2520), Рамешбабу Байшали (Индия, 2475) и Нургуль Салимова (Болгария, 2432). Общий призовой фонд составляет 250 000 евро.

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