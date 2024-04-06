Цены на жилье могут достичь пиковых уровней к следующему году и достичь новых максимумов в 2026 году

Канадская ипотечная и жилищная корпорация прогнозирует, что к следующему году цены на жилье могут достичь пиковых уровней, наблюдавшихся в начале 2022 года, и достичь новых максимумов к 2026 году.

В последнем прогнозе агентства по рынку жилья, опубликованном в четверг, говорится, что, несмотря на увеличение предложения арендного жилья, которое появится на рынке в 2023 году, предложение, по прогнозам, не будет соответствовать спросу, что приведет к повышению арендной платы и снижению доли вакантных площадей в ближайшие годы.

“Ожидается, что неблагоприятные условия финансирования затруднят застройщикам жилья запуск новых проектов по аренде жилья в 2024 году”, – говорится в заявлении главного экономиста CMHC Боба Дугана.

– Мы ожидаем, что к 2025-2026 годам более низкие процентные ставки, продолжающаяся государственная поддержка и политика, поощряющая большую плотность населения в городских центрах, должны сделать больше проектов жизнеспособными”.

CMHC заявила, что доступность жилья на рынке недвижимости также будет вызывать беспокойство в течение следующих трех лет, поскольку снижение ставок по ипотечным кредитам и самый сильный рост населения в стране с 1950-х годов, вероятно, приведут к росту продаж жилья и цен на него.

По данным CMHC, продажи жилья упали примерно на треть со своего пика в начале 2021 года до конца 2023 года, в то время как цены за это время упали почти на 15%.

“За это время число потенциальных покупателей жилья выросло благодаря устойчивому росту населения, увеличению сбережений и более высоким доходам”, – говорится в отчете.

“Поскольку ставки по ипотечным кредитам и экономическая неопределенность снизятся во второй половине 2024 года, мы ожидаем, что покупатели начнут возвращаться на рынок”.

В нем говорится, что оживление также будет вызвано смещением спроса в сторону более дешевых домов и рынков по всей Канаде.

Агентство прогнозирует, что активность продаж в период с 2025 по 2026 год немного превысит средний показатель за последние 10 лет, но останется ниже рекордных уровней, зафиксированных с 2020 по 2021 год, из-за того, что жилье остается дорогим.

CMHC также сообщает, что объем ввода жилья в Канаде, как ожидается, сократится в этом году, а затем восстановится в 2025 и 2026 годах, что отражает запаздывающее влияние более высоких процентных ставок на новое строительство.

Отчет агентства, опубликованный на прошлой неделе, показал, что в прошлом году в шести крупнейших городах Канады началось строительство 137 915 новых квартир, что примерно соответствует показателям последних трех лет из-за резкого увеличения количества новых квартир.

В региональном разрезе CMHC прогнозирует, что в Онтарио и Британской Колумбии в этом году будет наблюдаться снижение объемов ввода жилья в эксплуатацию, предупреждая, что застройщикам может быть трудно даже увеличить объемы строительства многоквартирных домов на фоне таких проблем, как затраты на финансирование.

Он ожидает, что в провинциях Прерий будут хорошие показатели, ссылаясь на доступные цены на жилье и более благоприятные экономические перспективы, которые, вероятно, привлекут покупателей жилья и лиц, ищущих работу, что приведет к увеличению объемов строительства.

Ожидается, что в Квебеке количество вводимых в эксплуатацию новых домов вырастет, но останется ниже постпандемического уровня после резкого сокращения объемов строительства новых домов в прошлом году.

В нем говорится, что Атлантический регион, вероятно, столкнется с меньшим давлением на строительство новых домов, чем с 2022 года, из-за необычно сильной миграции, поскольку строительство новых домов в некоторых восточных провинциях “останется исторически устойчивым, но будет более тесно связано с более слабым ростом населения”.

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