71-летний мужчина попал под пригородный поезд в Западном Монреале

71-летний мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии после того, как в четверг днем в Западном Монреале его сбил пригородный поезд.
Мужчина ждал поезда в 16:20, когда его сбили на Западном железнодорожном вокзале Монреаля.
Представитель Urgences-Santé сообщил, что мужчина проходит лечение от серьезных травм верхней и нижней частей тела, включая травмы ног и головы.
Двух проводников поездов также выводят из состояния шока.
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