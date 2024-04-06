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71-летний мужчина попал под пригородный поезд в Западном Монреале

Виктория Христова Апр 6, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи 71-летний мужчина попал под пригородный поезд в Западном Монреале отключены 20 Просмотров

Мужчину сбил пригородный поезд

71-летний мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии после того, как в четверг днем в Западном Монреале его сбил пригородный поезд.

Мужчина ждал поезда в 16:20, когда его сбили на Западном железнодорожном вокзале Монреаля.

Представитель Urgences-Santé сообщил, что мужчина проходит лечение от серьезных травм верхней и нижней частей тела, включая травмы ног и головы.

Двух проводников поездов также выводят из состояния шока.

 

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