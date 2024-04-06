Генеральный директор аэропорта Монреаля обнародовал план модернизации

Управление, осуществляющее надзор за аэропортом Монреаля, планирует потратить почти 4 миллиарда долларов на сокращение загруженности и увеличение пропускной способности второго по величине авиационного узла страны.

Это заявление было сделано в четверг после того, как рост пассажиропотока и увеличение автомобильного трафика прошлым летом вызвали волну недовольства среди путешественников, пытающихся успеть на самолет вовремя. В прошлом году из-за пробок на дороге, ведущей к международному аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо, пассажиры автомобилей часто выходили из своих транспортных средств и тащили свои сумки по съезду с шоссе в аэропорт, особенно во второй половине дня и ранним вечером.

Проект модернизации аэропорта включает в себя расширение проезжей части, проходящей мимо главного входа, новые парковки и зоны высадки пассажиров, терминал спутниковой связи и подключение к линии пригородной железной дороги REM. В четверг, выступая перед Торговой палатой Монреаля, генеральный директор Aeroports de Montreal Ив Бошан заявил, что компания намерена завершить проекты к 2028 году.

“Мы участвуем в гонке. У нас есть четыре года, чтобы принять на четыре миллиона человек больше, чем сегодня”, – сказал он присутствующим на французском языке в отеле в центре города.”Нам нужно расширить нашу инфраструктуру приема гостей, как на суше, так и в воздухе”. После обострения пандемии число поездок резко возросло: в прошлом году аэропорт Монреаля обслужил рекордный 21 миллион пассажиров, что на 32 процента больше, чем в 2022 году.

“После вынужденного двухлетнего перерыва мы вернулись к прежним темпам роста. Но из-за этого перерыва у нас остается меньше времени для выполнения абсолютно необходимой работы”, – сказал Бошан. Генеральный директор также заявил, что он выступает за то, чтобы открыть шлюзы для частного капитала, как только работы будут завершены, для финансирования дальнейшего строительства, планируемого к 2035 году. Дополнительные инвестиции обойдутся еще в 3-4 миллиарда долларов, сообщил журналистам Бошан. “Потребуются новые финансовые инструменты”, – сказал он.

Торговая палата также оказала давление на федеральное правительство, чтобы оно повысило финансовую гибкость аэропортов. “Если мы не сможем изменить способ финансирования аэропортов, мы в конечном итоге столкнемся с трудностями”, – сказал генеральный директор Мишель Леблан. По данным Канадского совета аэропортов, во время пандемии аэропорты задолжали около 3,2 миллиарда долларов для поддержания операционной деятельности, поскольку доходы резко упали, несмотря на то, что Оттава предоставила поддержку в размере около 1 миллиарда долларов.

На конец 2022 года долг Aeroports de Montreal составлял 2,2 миллиарда долларов. Согласно условиям аренды, у некоммерческой организации есть время до 2072 года, чтобы избавиться от долгов. Располагая необходимыми ресурсами, Beauchamp планирует к 2028 году добавить удаленные стоянки для самолетов, а также спутниковый терминал, в котором будут расположены выходы на посадку. Между тем, в 2027 году планируется открытие ветки пригородной линии REM, соединяющей аэропорт с остальной сетью, что снизит зависимость от автомобильного движения.

Администрация также намерена утроить пропускную способность придорожной полосы, проходящей мимо главного входа в аэропорт. Чтобы освободить место для более широких многоуровневых зон посадки и высадки пассажиров, которые планируется построить в 2027 и 2028 годах, аэропорт планирует снести парковку, рассчитанную примерно на 5000 автомобилей, в 2026 году.

По словам Бошана, в конце февраля открылась новая четырехуровневая парковка на 2800 мест, а вторую многоуровневую парковку на 3000 мест планируется открыть в 2026 году. Активисты-экологи ненадолго прервали его выступление, чтобы осудить “бездействие в борьбе с изменением климата” и планы по развитию аэропорта. Они обратили внимание на выбросы парниковых газов авиалайнерами и скандировали по-французски: “Вам наплевать на наши сожженные леса”.

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