Мужчина получил ножевое ранение возле станции метро Lionel-Groulx

35-летний мужчина находится в больнице после ножевого ранения, полученного им в центре Монреаля.
Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в четверг в 20:30 по поводу стычки между группой людей у входа на станцию метро Lionel-Groulx.
Когда на место происшествия прибыл наряд полицейских, они обнаружили пострадавшего мужчину с ножевыми ранениями верхней части тела.
Он был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.
Задержаний по горячим следам произведено не было.
Идет следствие.
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