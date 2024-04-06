Мужчина получил ножевое ранение возле станции метро Lionel-Groulx

35-летний мужчина находится в больнице после ножевого ранения, полученного им в центре Монреаля.

Полиция Монреаля (SPVM) получила несколько звонков в службу 911 в четверг в 20:30 по поводу стычки между группой людей у входа на станцию метро Lionel-Groulx.

Когда на место происшествия прибыл наряд полицейских, они обнаружили пострадавшего мужчину с ножевыми ранениями верхней части тела.

Он был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Задержаний по горячим следам произведено не было.

Идет следствие.

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