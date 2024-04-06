Плавание Канады: разрабатывается план действий на случай непредвиденных обстоятельств для олимпийских игр

Компания Swimming Canada сообщает, что в связи с закрытием на длительный срок Олимпийского бассейна в Монреале разрабатывается план действий на случай непредвиденных обстоятельств для проведения олимпийских и паралимпийских соревнований.

“Мы знаем, что ежедневные планы на олимпийский и паралимпийский год разрабатываются на месяцы вперед. Мы также знаем, что до начала соревнований осталось менее шести недель, и большинство участников забронировали билеты и проживание в Монреале”, – говорится в заявлении исполняющей обязанности главного исполнительного директора Swimming Canada Сюзанны Паулинс.

“Мы усердно работаем над планами на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы провести соревнования в Монреале в запланированные сроки – с 13 по 19 мая”.

Руководящий совет встретится с ключевыми партнерами в ближайшие дни, чтобы принять решение о дальнейших шагах, и надеется поделиться подробным планом на следующей неделе. “Мы знаем, что наши спортсмены выносливы и способны к адаптации, как и наш персонал”, – сказал Паулинс.

“Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму сбои в работе, и уверены в своей способности провести соревнования по плаванию на первоклассном уровне, что позволит нам подготовиться к Олимпийским и Паралимпийским играм”.

Национальные соревнования по плаванию — отборочные соревнования Канады на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже — были запланированы на 13-19 мая в Олимпийском бассейне. Однако Олимпийский парк объявил в среду, что спортивный комплекс при Национальном институте спорта Квебека (INS Quebec) останется закрытым на четыре-шесть месяцев из-за пожара за пределами Олимпийского стадиона 21 марта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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