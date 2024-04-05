Как наша недвижимость может нам помочь в тяжелой финансовой ситуации?

В условиях инфляции и роста ипотечных ставок многие семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами в конце месяца. Что, если ваша собственность может помочь вам восстановить контроль над своими финансами?

Пандемия побудила многие домохозяйства экономить, несмотря на это уровень задолженности продолжает расти. Остатки на кредитных картах накапливаются, а ежемесячные минимальные платежи ставят под угрозу финансы многих жителей Квебека. При ставке 19,9% (но бывает и выше) задолженность по кредитной карте стоит дорого. То же самое относится и к автокредитам, большинство из которых составляют от 7% до 8%. В результате каждый месяц из ваших карманов выходят сотни долларов на погашение этих долгов.

К этому добавляется шок от продления ипотеки из-за повышения процентных ставок в прошлом году. По данным SCHL, общая сумма ипотечных кредитов, которые должны быть продлены к 2025 году, превышает 675 миллиардов долларов. По оценкам Федерального агентства, в 2024 и 2025 годах 2,2 миллиона ипотечных кредитов столкнутся с шоком процентных ставок, что составляет 45% от всех ипотечных кредитов, выданных в Канаде. Большинство из них были заключены в то время, когда фиксированные ставки были исторически низкими.

Вы узнаете себя в этом сценарии и являетесь владельцем недвижимости? В этом случае вы можете использовать свою недвижимость, чтобы восстановить контроль над ситуацией. При рефинансировании недвижимости обычно можно занять до 80% стоимости имущества. Конечно проценты по ипотеке выросли, но все же они ниже процентов по кредитным картам или автокредитам. Использование средств от рефинансирования для погашения других долгов дает значительную экономию.

Следует учитывать, что рефинансирование требует повторного прохождения процесса квалификации и утверждения в вашем финансовом учреждении, особенно стресс-теста. Эти шаги позволят вашему ипотечному кредитору убедиться, что вы сможете произвести выплаты. Вам также придется пройти нотариуса, если вы переходите в другой банк. Помните, что увеличивая сумму вашей ипотеки, вам, вероятно, потребуется больше времени для погашения ипотечного кредита. Кроме того, следует учитывать и другие расходы, такие как оценка имущества, регистрация ипотечного кредита и т. д.

Как и в любых финансовых операциях я рекомендую посоветоваться со специалистом для принятия решения, чтобы учесть все факторы.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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