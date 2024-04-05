Из-за пожара башня Биг-О-Тауэр закроется до лета

Башня Олимпийского стадиона закрывается на четыре-шесть месяцев после того, как в прошлом месяце в монреальской достопримечательности вспыхнул пожар.

Пожар 21 марта, который расследует отдел по борьбе с поджогами полиции Монреаля (SPVM), вызвал “значительный” ущерб от задымления и попадания воды, когда пожарные пытались потушить пламя, говорится в пресс-релизе Олимпийского парка, опубликованном в среду вечером. Никто не пострадал. Закрытие спортивного центра, также пострадавшего от пожара, уже привело к срыву по меньшей мере одного крупного спортивного мероприятия.

В среду Swimming Canada объявила в социальных сетях, что разрабатывает план действий на случай непредвиденных обстоятельств для проведения Олимпийских соревнований в Париже в 2024 году после того, как узнала о “длительном закрытии олимпийского бассейна в Монреале”. “Нашим главным приоритетом является сохранение соревнований в Монреале в первоначальные сроки – с 13 по 19 мая. Мы предоставим больше информации, как только сможем это сделать”.

В Олимпийском парке сообщили, что все 14 этажей башни пострадали от пожара, который начался на юго-восточной стороне мачты стадиона, и что более 275 человек работали над очисткой территории и проведением тестов на качество воздуха. В башне расположены офисы сотрудников компаний Desjardins, SIGMA-RH, Национального института спорта Квебека и других.

“Олимпийский парк прекрасно осознает, какие серьезные последствия оказала эта катастрофа, и работает со своими партнерами и арендаторами над их перемещением в другие помещения на своих объектах”, – говорится в пресс-релизе. “Команды Олимпийского парка тесно сотрудничают с Национальным институтом спорта Квебека, чтобы спортсмены как можно быстрее вернулись в безопасную и здоровую среду”.

Пожарная служба сообщила, что пожар начался около 1:45 ночи 21 марта. Дело было немедленно передано в отдел по расследованию поджогов SPVM. Представитель SPVM Джей Пи. в среду заявил, что пожар был сделан человеком, но следователи все еще пытаются определить, был ли он случайным или преднамеренным. Арестов произведено не было.

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