Перебои с подачей электроэнергии, закрытие школ из-за снегопада в Квебеке

Утро четверга выдалось на редкость нестандартным и привело к коллапсу в движении и вообще в быту людей. Отключение света, закрытие школ, снег и дождь, создающие помехи в движении…

Более четверти миллиона домов по всему Квебеку остаются без электричества из-за продолжающегося снегопада в провинции. “В нескольких местах линии электропередач вышли из строя из-за сильных порывов ветра или веса сломанных веток деревьев”, – отмечает Hydro-Quebec. “Мы мобилизуем все доступные бригады для работы по восстановлению электроснабжения как можно быстрее”. По данным Hydro-Quebec, по состоянию на 8 часов утра 283 312 домохозяйств остаются без электричества.

Наиболее пострадавшими регионами являются Лаврентия (86 037), Монреаль (80 677) и Монтеджи (37 622). “Для обеспечения общественной безопасности крайне важно, чтобы люди не приближались к линиям электропередач”, – подчеркивает корпорация Crown. “Если вы увидите электрические провода на земле, пожалуйста, не приближайтесь к этому месту и позвоните в службу 911, чтобы обеспечить охрану территории”.

По прогнозам метеорологов, к концу дня в Монреале может выпасть до 20 сантиметров снега. Ожидается, что снег начнет таять в течение ближайших нескольких дней, так как к выходным ожидается более теплая погода.

Hydro-Quebec добавляет, что людям “категорически не следует использовать наружное оборудование и приборы внутри помещений”, поскольку обогреватели, фонари, генераторы и переносные печи, работающие на топливе, предназначенные для использования на открытом воздухе, могут вызвать удушье или отравление при использовании внутри помещений.

Как отмечает Лори Грэм из CTV News, снегопад в апреле не является чем-то необычным. В Монреале обычно выпадает около 13 см снега в течение месяца, а 9 апреля 2000 года был зафиксирован самый большой снегопад за один день – 33,9 см.

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