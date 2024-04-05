Канадец, погибший при оказании гуманитарной помощи в Газе, был ветераном войны

Канадец, убитый в понедельник вместе с шестью другими гуманитарными работниками в секторе Газа, был военным ветераном из Квебека, у которого остались жена и годовалый сын.

Джейкоб Фликингер, которому было всего 33 года, присоединился к благотворительной организации World Central Kitchen прошлой осенью по настоянию своего хорошего друга Джонатана Дугея. Фликингер помогал группе в Газе с начала марта. “Джейкоб был фантастическим парнем”, – сказал Дугай в интервью. Они познакомились в 2010 году, когда вместе служили в Афганистане, – добавил он.

“Он всегда поддерживал меня, всегда улыбался”. Сам Дугай присоединился к World Central Kitchen в сентябре, помогая с продовольственной помощью в Марокко после разрушительного землетрясения близ Марракеша. В ноябре он убедил Фликингера присоединиться к нам. Их первая миссия по оказанию помощи была в Мексике, где они доставляли продовольствие после того, как ураган “Отис” обрушился на район Акапулько.

“После Афганистана у нас обоих был диагностирован посттравматический стресс”, – сказал Дугай. “Эта работа по оказанию помощи изменила мою жизнь, изменила наши жизни. Мы использовали наши военные навыки, чтобы найти решения в условиях хаоса”. В начале марта они отправились на Ближний Восток, поскольку World Central Kitchen планировала масштабное расширение, включая амбициозные планы по доставке первой помощи в Газу.

Поскольку Израиль ввел строгие правила доставки гуманитарной помощи на грузовиках, World Central Kitchen разработала план строительства временного причала на северном побережье Газы. Они использовали обломки разрушенных зданий, чтобы соорудить небольшой пирс, с которого поддоны с продуктами можно было выгружать с помощью небольшого крана с лодок на ожидающие грузовики.

Первая партия, в которой было около 200 тонн продовольствия, была отправлена 15 марта, в том числе банки с овощами и протеинами, мешки с рисом и бобовыми. Вторая партия покинула Кипр в субботу, доставив вдвое больше помощи. Дугай был на стороне Кипра, Фликингер входил в состав группы по оказанию помощи Газе.

Они общались по нескольку раз в день по телефону или переписывались текстовыми сообщениями. Их последний телефонный разговор, состоявшийся 31 марта, касался обычных вещей, в частности, отправки груза. По словам Дугая, Фликингер не испытывал страха или опасений. “Он просто хотел помогать людям”.

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