Женщине предъявлено обвинение в убийстве второй степени в связи со смертью ребенка в детском саду Квебека

25-летней Генгите Кивангале Мубваке сегодня было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, повлекшем смерть малышки в районе Бопорт в Квебеке.
Эта женщина появилась на заседании сегодня вместе с 30-летним Джозафатом Маю Банделе, которому было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве.
На прошлой неделе полиция Квебека объявила, что пара была арестована в Монреале, заявив, что женщине было предъявлено обвинение в нападении, и обоим было предъявлено обвинение в нарушении условий содержания детей в домашнем детском саду.
21 марта полиция была вызвана из-за ребенка, который находился без сознания в доме, который позже был определен как детский сад.
Спасатели попытались реанимировать ребенка, но через несколько часов малышка скончалась в больнице.
Никакой дополнительной уточняющей информации в интересах следствия не предоставляется.
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