Женщине предъявлено обвинение в убийстве второй степени в связи со смертью ребенка в детском саду Квебека

Прокуратура сообщает, что двум людям предъявлены обвинения в убийстве 14-месячной девочки в прошлом месяце в домашнем детском саду в Квебеке.

25-летней Генгите Кивангале Мубваке сегодня было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, повлекшем смерть малышки в районе Бопорт в Квебеке.

Эта женщина появилась на заседании сегодня вместе с 30-летним Джозафатом Маю Банделе, которому было предъявлено обвинение в соучастии в убийстве.

На прошлой неделе полиция Квебека объявила, что пара была арестована в Монреале, заявив, что женщине было предъявлено обвинение в нападении, и обоим было предъявлено обвинение в нарушении условий содержания детей в домашнем детском саду.

21 марта полиция была вызвана из-за ребенка, который находился без сознания в доме, который позже был определен как детский сад.

Спасатели попытались реанимировать ребенка, но через несколько часов малышка скончалась в больнице.

Никакой дополнительной уточняющей информации в интересах следствия не предоставляется.

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