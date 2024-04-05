В монреальском Ист-Энде подожжен автомобиль

В четверг в 3 часа ночи в полицию поступил звонок в службу 911 о пожаре на улице А.-А.-Де-Рош, недалеко от улицы Сен-Майк.
“Когда прибыла полиция, пожарные уже были там”, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.
“Они пытались взять пламя под контроль”, – добавила представитель полиции. Но, как сказала Дюбук, автомобиль “полностью уничтожен”.
Поскольку причина пожара остается неизвестной, дело было передано в отдел полиции Монреаля по расследованию поджогов.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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