В монреальском Ист-Энде подожжен автомобиль

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование по факту поджога автомобиля в районе Мерсье-Хошелага-Мезоннев.

В четверг в 3 часа ночи в полицию поступил звонок в службу 911 о пожаре на улице А.-А.-Де-Рош, недалеко от улицы Сен-Майк.

“Когда прибыла полиция, пожарные уже были там”, – сказала Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

“Они пытались взять пламя под контроль”, – добавила представитель полиции. Но, как сказала Дюбук, автомобиль “полностью уничтожен”.

Поскольку причина пожара остается неизвестной, дело было передано в отдел полиции Монреаля по расследованию поджогов.

Сообщений о пострадавших не поступало.

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