Авиакомпании заявляют, что полное солнечное затмение не повлияет на полеты в Канаду

Канадские авиакомпании заявляют, что полное солнечное затмение, которое произойдет в понедельник, не повлияет на расписание рейсов, хотя пассажирам следует беречь глаза во время этого астрономического события.

Авиакомпания Air Canada заявляет, что никаких последствий для работы не будет, когда Луна закроет солнце в некоторых районах Восточной Канады во второй половине дня в понедельник, хотя она и предупредила персонал о том, что во время затмения не следует смотреть прямо на него. Авиакомпания WestJet заявляет, что приняла меры предосторожности, и пассажирам, которые надеются увидеть в иллюминаторе затененное солнце, следует взять с собой защитное снаряжение, чтобы предотвратить повреждение глаз.

Air Transat, тем временем, рекомендует пассажирам держать иллюминаторы закрытыми. Во вторник Министерство транспорта Канады выпустило рекомендательное письмо, в котором напомнило представителям отрасли, что будет “быстрое наступление темноты и сумеречных условий”, которые могут повлиять на пилотов. В электронном письме представитель правительственного агентства сообщает, что пилоты, которые не имеют права летать, когда условия ухудшают видимость, могут столкнуться с ограничениями во время затмения, но Министерство транспорта Канады утверждает, что таких меньшинство.

“Пилоты коммерческих самолетов обучены летать ночью, и если будет достаточно темно, вы совершали посадку или взлет – это может быть похоже на ночной взлет или посадку”, – сказал Мейсон Фрейзер, преподаватель авиационной школы Политехнического университета Сенеки. “Но пилоты не всегда обучены работе в ночное время”. Он сказал, что пилотам, летящим навстречу солнцу во время затмения, просто нужно будет принять обычные меры предосторожности, чтобы ненароком не повредить глаза, например, опустить солнцезащитный козырек.

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