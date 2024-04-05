Пентагон потребовал от Израиля наказать виновных в ударе по волонтерам

США призывают Израиль наказать виновных в ударе по колонне международной гуманитарной организации World Central Kitchen

США призывают Израиль наказать виновных в ударе по колонне международной гуманитарной организации World Central Kitchen («Всемирная центральная кухня», WCK) в секторе Газа, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 3 апреля в телефонном разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

«Остин призвал министра Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что глава Пентагона возмутился ударом по волонтерам, в ходе которого погибли семь человек, в том числе граждане США и Канады.

Он также подчеркнул и то, что нужно немедленно принять меры для защиты сотрудников гуманитарных миссий и мирного палестинского населения. Напомним, WCK 2 апреля сообщила об ударе израильской армии по колонне с гуманитарным грузом в секторе Газа.

В результате погибли семь волонтеров организации, среди которых граждане Австралии, Великобритании, Палестины, Польши и сотрудник с двойным гражданством США и Канады, о котором мы рассказывали накануне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удар непреднамеренным и пообещал, что такое не повторится.

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил по телефону основателю WCK Хосе Андресу и извинился за атаку гуманитарной колонны.

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