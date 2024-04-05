Канадцы дольше ожидают операций и других процедур по сравнению с 2019 годом

Согласно национальным данным, пациенты во всех провинциях дольше ожидают замены тазобедренного и коленного суставов, онкологических операций и других приоритетных процедур, чем до пандемии COVID-19.

В отчете, опубликованном в четверг Канадским институтом медицинской информации, говорится, что это так, несмотря на то, что в период с апреля по сентябрь 2023 года этим процедурам подверглось больше людей по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Последние данные института касаются сроков ожидания эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, лечения переломов шейки бедра, некоторых онкологических операций, а также лучевой терапии.

Данные показывают, что 66% пациентов с эндопротезированием тазобедренного сустава перенесли операцию в течение рекомендованного срока в 26 недель по сравнению с 75% в 2019 году, несмотря на то, что количество процедур увеличилось на 18%. Что касается операций по замене коленного сустава, то 59% людей перенесли операцию в установленные сроки, по сравнению с 70% до пандемии. Только 21% пациентов на острове Принца Эдуарда перенесли операцию по замене коленного сустава в течение 26 недель, что является самым низким показателем в стране.

В Ньюфаундленде и Лабрадоре этот показатель составил 37%, а в Нью-Брансуике и Квебеке – 38%. Пациенты в провинции Онтарио ждали меньше всего времени для прохождения почти всех процедур. Данные показывают, что 76% пациентов в этой провинции перенесли операцию по замене коленного сустава в рекомендованные сроки, в то время как 57% операций в Британской Колумбии соответствовали этому показателю. В Альберте 49 процентам людей была проведена операция по замене коленного сустава, в которой они нуждались, в установленные сроки.

Остров Принца Эдуарда также оказался в самом конце списка по количеству операций по замене тазобедренного сустава: 39% людей сделали эту операцию в течение 26 недель, в то время как Онтарио снова оказался на первом месте с 79%. Экстренная операция по поводу переломов бедра была проведена в течение рекомендованных 48 часов 82 процентам пациентов в прошлом году по сравнению с 86 процентами в 2019 году.

Что касается лучевой терапии, то 94% пациентов по всей Канаде получили лечение в рекомендованные сроки по сравнению с 97% в 2019 году. Но, опять же, между провинциями наблюдались различия. В то время как все пациенты провинции Манитоба и 99 процентов пациентов провинции Онтарио прошли лучевую терапию в рекомендованные сроки, в Ньюфаундленде и Лабрадоре этот показатель снизился до 57 процентов, что является самым низким показателем в Канаде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.