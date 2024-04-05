Людям, живущим в Мобил-парке на Южном берегу, грозит выселение

Жителей передвижного парка в Сен-Константе выселяют из их домов, несмотря на заявления о том, что им некуда идти.

Сообщество трейлерных парков на Южном берегу было домом Жака Клутье и Даниэль Дюб в течение последнего десятилетия. Теперь пара пенсионеров не может уснуть из-за того, что они не знают, где они будут жить дальше. “Очень нервничаем. И мы, как и почти все люди, взяли кредит под залог нашего трейлера”, – сказал Клутье.

Они являются одними из 27 домовладельцев, которые арендуют участок в парке за несколько сотен долларов в месяц. Они говорят, что в декабре все жители были проинформированы о том, что земля продается застройщику. Застройщик планирует построить 200 квартир, и теперь людей, живущих в парке, выселяют.

“Я очень эмоциональна в эти дни. Это очень сложно”, – сказала Дубэ. У пары все еще осталось 25 000 долларов, которые нужно выплатить за ипотеку. Соседка Натали Шарбонно говорит, что она вложила все свои деньги в покупку дома в 2019 году. “Я расстроена. Это шок”, – сказала Шарбонно, добавив, что она никогда не вернет свои деньги, если продаст трейлер сейчас.

Некоторые жители выставили свои трейлеры на продажу по цене от 125 000 до 150 000 долларов. Но они продаются с оговоркой, что их необходимо переместить в другое место. Стоимость переезда мобильного дома колеблется от 5000 до 20 000 долларов в зависимости от размера и расстояния.

Телеканал CTV News связался с подрядчиком, который сообщил, что он пообещал оплатить стоимость переезда мобильных домов или предложить семьям вернуться в качестве арендаторов в новое здание со скидкой.

Но Клутье это не убедило. “У нас не было никаких документов на это, это просто бла-бла-бла, бла-бла-бла”, – сказал он. И жители задаются вопросом: куда он смог бы их переселить?

“Люди ищут места в разных парках, но их там нет”, – сказала Дубэ. Однако у людей в трейлерахесть время только до октября, чтобы собрать вещи и уехать.

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