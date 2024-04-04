В результате удара ЦАХАЛ погибли сотрудники гуманитарной организации WCK: среди них и канадцы

Об этом прискорбном факте 2 апреля сообщает пресс-служба организации.
Команда WCK разгрузила на складе в Дейр-эль-Балахе 100 тонн гуманитарной помощи, а уже на выезде попала под мощный удар израильской армии.
Миссия была интернациональной и многонациональной. Среди погибших — выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, а также сотрудники, имеющие гражданство США, Канады и Палестины.
После этого страшного события, WCK приостановила свою деятельность в регионе. Израильские военные сообщили, что проводят углубленное расследование инцидента на самом высоком уровне. Виновные понесут наказание.
«Это не только атака на WCK, это нападение на гуманитарные организации, работающие в тяжелой ситуации, когда продукты питания используются в качестве средства ведения войны. Это непростительно», — заявила генеральный директор World Central Kitchen Эрин Гор.
Многие страны возмущены данным вопиющим ударом по мирным людям, выполнявшим гуманитарную миссию. МИД Польши собрал срочное совещание после информации о гибели польского гражданина и выступил с осуждением данного факта.
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