В результате удара ЦАХАЛ погибли сотрудники гуманитарной организации WCK: среди них и канадцы

Стало известно о том, что семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли в Газе в результате израильского удара.

Об этом прискорбном факте 2 апреля сообщает пресс-служба организации.

Команда WCK разгрузила на складе в Дейр-эль-Балахе 100 тонн гуманитарной помощи, а уже на выезде попала под мощный удар израильской армии.

Миссия была интернациональной и многонациональной. Среди погибших — выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, а также сотрудники, имеющие гражданство США, Канады и Палестины.

После этого страшного события, WCK приостановила свою деятельность в регионе. Израильские военные сообщили, что проводят углубленное расследование инцидента на самом высоком уровне. Виновные понесут наказание.

«Это не только атака на WCK, это нападение на гуманитарные организации, работающие в тяжелой ситуации, когда продукты питания используются в качестве средства ведения войны. Это непростительно», — заявила генеральный директор World Central Kitchen Эрин Гор.

Многие страны возмущены данным вопиющим ударом по мирным людям, выполнявшим гуманитарную миссию. МИД Польши собрал срочное совещание после информации о гибели польского гражданина и выступил с осуждением данного факта.

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