В порту Монреаля обнаружено почти 600 угнанных автомобилей стоимостью 34,5 миллиона долларов

Почти 600 угнанных автомобилей были обнаружены в Монреале в результате совместной операции многочисленных полицейских подразделений и Канадского агентства пограничных служб (CBSA).

Представители CBSA, а также полицейских сил Онтарио и Квебека сделали заявление в среду в Монреале, рассказав о “значительных успехах, [достигнутых] в перехвате угнанных транспортных средств”.

Официальные лица говорят, что они обнаружили 598 транспортных средств, которые были предназначены для незаконного вывоза в рамках проекта Vector.

“Эти автомобили предназначались для экспорта за рубеж, на рынки Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока и Южной Америки”, – объясняет заместитель комиссара полиции провинции Онтарио (OPP) Марти Кернс.

Операция была проведена совместными усилиями CBSA и различных полицейских подразделений Квебека и Онтарио.

“Примерно 75% транспортных средств, извлеченных из морских контейнеров в Монреале, идентифицированы как украденные в Онтарио”, – говорится в сообщении CBSA. “Потенциальная стоимость обнаруженных транспортных средств, идентифицированных как украденные в Онтарио, составляет приблизительно 34,5 миллиона долларов”.

Угнанные транспортные средства, часто новые модели пикапов и внедорожников, были связаны с различными преступлениями, включая угоны автомобилей и проникновение в дома.

По данным CBSA, с декабря 2023 года Project Vector проинспектировал 390 транспортных контейнеров.

Агентство отмечает, что расследование продолжается.

Результаты были получены после того, как в феврале федеральное правительство пообещало выделить 28 миллионов долларов на борьбу с экспортом украденных автомобилей, предоставив CBSA больше возможностей для обнаружения и досмотра контейнеров, в которых могли находиться украденные автомобили.

Федеральное правительство утверждает, что ежегодно в Канаде угоняется около 90 000 автомобилей.

По оценкам полиции Монреаля (SPVM), в 2023 году на его территории было похищено более 11 000 транспортных средств, по сравнению с 9 000 в 2022 году.

Полиция отмечает, что с 2019 года количество угонов автомобилей неуклонно растет.

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