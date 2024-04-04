В Монреале и некоторых районах юго-западного Квебека действует предупреждение о снегопаде

На календаре может быть указано, что сейчас апрель, но жители юго-западного Квебека готовятся к снежной буре.

Окружающая среда и изменение климата Канада выпустила предупреждения о снегопаде для Монреаля, районов к югу от города в направлении границы с США, Лаврентьевского и Восточного округов.

В течение дня в Монреале ожидается увеличение облачности, а во второй половине дня начнется дождь.

По мере снижения температуры в вечерние часы ожидается переход дождя в снег.

Устойчивый снегопад ожидается до конца четверга.

В Монреале может выпасть от 15 до 20 сантиметров снега, в то время как в восточных районах ожидается выпадение от 15 до 25 сантиметров снега. Ожидается, что небольшой снегопад продолжится в пятницу утром, но может смениться дождем, когда температура поднимется выше нуля.

Ожидается быстрое таяние снега, поскольку на выходные установится более мягкая погода. К воскресенью дневные максимумы могут достичь двузначных значений, и ожидается, что эта тенденция сохранится на следующей неделе.

Хотя это может и не нравиться, или даже раздражать, но снег в апреле не является чем-то необычным.

В течение этого месяца в Монреале обычно выпадает около 13 см снега, и в прошлом на город уже обрушивались сильные штормы. Например, 9 апреля 2000 года за один день выпало 33,9 см снега.

Готовимся и не ворчим! Весна уже совсем близко!

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